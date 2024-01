Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 14 gennaio 2024? Iniziamo questa domenica, scoprendo come di consueto cosa possiamo aspettarci dalle stelle, grazie all’oroscopo di oggi di Paolo Fox che, come tutte le mattine, ci indica cosa potrà succedere, con le sue previsioni, segno per segno, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Cosa possono aspettarsi i dodici segni dello zodiaco da questa giornata di riposo e libertà? Quali saranno i segni più attivi e quelli con meno energia? Scopriamolo, segno per segno, con le previsioni e i consigli dell’astrologo più amato d’Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, è una domenica interessante per voi che avete bisogno ora di tranquillità e riflessione. C’è una bella luna attiva e Mercurio che vi spinge a capire cosa sta accadendo in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Toro

Cari toro, gennaio vi sta per portare buone notizie anche se al momento non tutti i conti tornano, ma Giove è nel segno se quindi avete sospesi siate ottimisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, Venere ancora in opposizione e avete bisogno di conferme e chiarezza in amore, troppi dubbi nei rapporti con gli altri. Siete comprensivi ma non dovete lasciare che chi avete di fronte faccia quel che vuole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, affrontate a viso aperto chi vi deve delle spiegazioni da tempo. Sappiate che a breve sarà possibile rivedere i termini di un rapporto sentimentale o di un accordo lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Leone

Cari leone, spazio ai sentimenti in questi giorni. Sul lavoro state recuperando e, se state cercando nuove possibilità, a breve arrivano nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, vi state avvicinando a una fine del mese top, dal 23 tutto sarà possibile per voi, nonostante Saturno opposto. Potete tagliare rami secchi e pensare a qualcosa di diverso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, questo è un momento di revisione per i sentimenti soprattutto se avete vicino qualcuno che è pesante, al momento fate buon viso a cattivo gico perché a breve i nodi verranno al pettine. Deve tornare l’entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, per voi un bel cielo liberatorio in questa domenica. Potete fare grandi cose, sia in amore che se avete un nuovo progetto: forse arriverà un piccolo premio, il diritto a fare una scelta importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, domenica un po’ nervosa per voi, mantenete la calma perché le tensioni sono dovute forse alla noia. Non lasciarti influenzare e scoraggiare, già lunedì le cose miglioreranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, il vostro cielo è bello ma a breve tutti i pianeti saranno nel posto giusto per sostenervi, quindi cosa dire? Rimboccatevi le maniche, anche se non avete bisogno di questo invito perché lo fate comunque. Se avete già in mente nuovi progetti o puntate qualcuno, una persona nuova che vi interessa, non potrete sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, questa domenica vi invita al relax. Non si può certo dire che abbiate il cielo migliore ma le stelle dell’amore e dell’intraprendenza mi piacciono, quindi siete in recupero. Ancora cautela nelle finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, se siete divisi tra due situazioni è ora di fare una scelta, in amore o sul lavoro, dove arriva a breve una piccola soddisfazione. Non dimenticarti dell’amore che oggi si ricorda di te.