Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, potente questo cielo per voi il cui motto è: "Mi spezzo ma non mi piego". Affrontate le nuove occasioni con enfasi e vivete con grande coraggio Il nuovo transito di Mercurio che sta già portando qualcosa di nuovo. Se ci sono contese rispondete a tono. Nuovi amori favoriti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2023: Toro

Cari toro, dal giorno 11 al 28 bisognerà mettersi in campo per risolvere problemi di lavoro. Nessuno mette in discussione il vostro ruolo ma bisognerà curare le piccole cose, i dettagli che affaticano e innervosiscono, tutta colpa di Mercurio dissonante. Nelle relazioni di lunga data ci vuole prudenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, il fatto che la luna con Mercurio e Venere è in ottimo aspetto privilegia il lato sentimentale della vita. Chi è solo da tempo capisce che è importante non solo il lavoro ma anche l'amore. Giornate importanti per amare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, bella questa giornata con Saturno in buon aspetto con Giove. Se non farete più quello che facevate prima potreste solo guadagnarci in tranquillità. Chi non vuole piu portare avanti un progetto riceverà un'opportunità per cambiare vita. Bello il cielo per le relazioni.



