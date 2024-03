Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 14 marzo 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 14 marzo 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buon giovedì a voi, abbiamo visto che questa settimana è iniziata in ottimo modo, con un cielo quasi tutto dalla vostra parte: marte e mercurio creano nuove opportunità, chi vuole togliersi un sassolino dalla scarpa potrà farlo, cambiamenti radicali, queste sono stelle già molto importanti per voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Toro

Cari toro, volontà di azione, tranquillità negli eventi esterni, giove ancora è con voi, vuol dire che, anche se ci sono molti problemi aperti nella vostra vita c'è ancora tempo e modo per raddrizzare le cose nelle prossime settimane, le coppie hanno superato lo stress di venere contraria che ora, finalmente, brilla per voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, penso alle persone che hanno subito un dispiacere, un allontanamento o perdita, dovete avere coraggio ma in molti casi anche fare un esame di coscienza: probabilmente avete pensato troppo al lavoro e trascurate il resto. Se ci sono chiarimenti da affrontare non rimandate e affrontate i problemi quando si pongono perchè poi è difficile sbrogliare le matasse che si creano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, quanto è bella questa venere per voi, e non solo venere.Molti sono i pianeti che vi regalano energia e fortuna e questa seconda parte di marzo è molto bella anche per il lavoro. Che altro dirvi se non approfittatene! Datevi da fare per sfruttare la situazione. Belli gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Leone

Cari Leone, le vostre vittorie sono tornate ad essere tante in questo momento, il cielo brilla di pianeti che vi sono favorevoli. L'unica cosa a cui dovete stare attenti in questo periodo è indirizzare bene le risorse economiche poi da giugno si migliora, ma ora attenzione a non sprecare soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, questa è una settimana di esitazione, vi trovate davanti a una sorta di bivio, non siete convinti totalmente in quello che fate e vorreste certezze che però non arrivano, c'è bisogno di pazienza e, se la situazione e la vostra insofferenza lo richiedono, c'è bisogno anche di fare scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia,mercurio in opposizione porta lotte, sfide mentali, siete passati dal silenzio al dire tutto, anche troppo, chi era contrario a una rottura ora dice basta , è una situazione molto strana questa insofferenza per voi, ora non si riesce a ragionare con voi che in genere siete persone comprensive, perchè state praticamente esplodendo e forse ne avete bisogno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione,le stelle premiano i sentimenti ma in questa setitmana c'è ancora tanta agitazione nell'aria, sopratutto per questioni di soldi, legali, beghe con i parenti, portate pazienza perchè a fine mese arriva una soluzione. Non fatevi battere dal malumore e non sprecate questa bella venere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, in questo momento la vostra situazione è a due facce: bellissimo il lavoro, dubbi grandi in amore, i più sereni di voi sono quelli che vivono con leggerezza l'amore e si godono rapporti senza impegno, mentre per le coppie c'è tempesta. Cercate di ritagliarvi più tempo da soli per riflettere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, venere assieme a giove protegge il segno. Questa seconda metà di marzo promette bene, altre sfide da vincere sono all'orizzonte. Prudenza nell'aprire il portafogli perchè questa venere porta spese, attenzione anche sulla casa. Stanchezza fisica, dovete trovare il modo di recuperare tranquillità ed energie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, le stelle di questo periodo sono dalla vostra parte ma c'è tanta fatica nella vostra vita. Avete voglia di sperimentare nuove avventure lavorative, sperimentarvi in cose nuove, per i lavoratori autonomi arrivano proposte, ma le cose migliori arrivano dopo l'estate. In amore fatevi avanti, anche se penso che venere vi abbia già portato qualche soluzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2024: Pesci

Cari pesci, stimoli nuovi e fortunati, sia sul lavoro che in amore, le ocppie sono pronti a tutto, sul lavoro fatevi avanti senza paura entro maggio. E' questo il momento più giusto per mettervi in mostra e ottenere quello che pensate di meritare, finalmente. Venere vi aiuta, non siate troppo esigenti.