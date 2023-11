Oroscopo Paolo Fox oggi 14 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, in questi giorni c'è la necessità di fare il punto della situazione. Questa giornata conforta con un bellissimo transito di Mercurio e un'ottima posizione della luna. L'ariete sarà tra i vincenti del mese di novembre e inizio dicembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 novembre 2023: Toro

Cari toro, la situazione è un po' pensierosa, oggi avrete piccoli dubbi. Siate cauti se ci sono stati problemi di denaro di recente. Chi ha vissuto una separazione o problemi sul lavoro avrà difficoltà. Siete in una fase di grande tensione e revisione dei progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi non c'è una grande soddisfazione. Saturno crea disagio e la luna non è proprio dalla vostra parte. Forse state facendo troppe cose e non trovate mai tempo per voi. Questa sarà una giornata un po' stressante. L'amore ha bisogno di più protezione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, questa settimana è un po' cupa per i sentimenti. Chi non ha una relazione la desidera ma non la trova ma chi ha una bella storia forse avrebbe bisogno di più garanzie e affetto. Questo cielo comporta la revisione di progetti di lavoro. Forse cambierete ruolo o gruppo di lavoro.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 novembre 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione