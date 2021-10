Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore questa giornata promette bene con una luna favorevole che fa tornare la voglia di amare e favorisce i nuovi incontri. Sul lavoro aspettatevi di iniziare nuovi progetti in autunno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore sarà un giovedì un po' sottotono a causa di una luna dissonante. Sul lavoro siete poco concentrati quindi meglio rimandare le decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Gemelli

Per i gemelli l'amore vivrà un po' di difficoltà in questa giornata, soprattutto per le persone che sono in coppia da poco tempo. Sul lavoro è il momento per impegnarsi in un progetto importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore è meglio rimandare le polemiche perché oggi non è proprio la giornata adatta. Sul lavoro è, invece, il momento ideale per concretizzare un'idea e portare avanti un progetto in cui si crede tanto.



