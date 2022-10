Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, con Venere opposta l'amore potrebbe subire qualche colpo basso. Sul lavoro c'è bisogno di più chiarezza, attenzione a qualche collega che potrebbe avercela con voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2022: Toro

Cari toro, oggi attenzione a non innervosirvi troppo in amore mentre sul lavoro dovreste dire la vostra, soprattutto se non siete d'accordo su come le cose stanno andando.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, non abbiate paura di rimettervi in gioco in amore, questo è il momento giusto. Sul lavoro potrebbe arrivare una bella intuizione che farà la differenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata c'è una grande voglia di emozionarvi anche se il cielo non regala ancora certezze in amore. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per chi ha un'attività propria.



