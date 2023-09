Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, vi mancano un po' di certezze in questo periodo. Sul lavoro sembra che ci siano un po' di situazioni campate in aria che non regalano né stimoli né soddisfazioni. L'incertezza vi pesa e il nervosismo rende difficili i rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2023: Toro

Cari toro, spesso avete la convinzione che per essere felici dobbiate dare tutto sul lavoro e pensare a guadagnare sempre di più ma il segreto della felicità sta nei rapporti, nell'amore. È tempo di ritrovare amore e amicizia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a questa giornata che vi vede particolarmente tesi. Questo mese è complicato per i gemelli a causa di un Saturno contrario che porta insoddisfazioni sul lavoro e tanti pensieri. Cercate di fare solo il necessario e non farvi prendere da troppa ansia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, inizia una seconda parte di settimana decisamente migliore della prima, soprattutto dal punto di vista sentimentale anche se le crisi non passeranno solo grazie al favore delle stelle. Avrete modo di chiarire sia in famiglia che in amore e cercate di non essere troppo polemici.



