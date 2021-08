Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 agosto 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021: Ariete

Cari ariete, le storie d'amore che nascono ora risentono di un po' di stanchezza. Sul lavoro, non vi sentite forti ma non esitate a chiedere aiuto se ne aveste bisogno. Potrebbe nascere una bella collaborazione con qualcuno dello scorpione o dell'ariete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021: Toro

Cari toro, la luna è opposta quindi massima attenzione ai rapporti interpersonali. Sul piano lavorativo avete una grande voglia di cambiamento ma bisognerà aspettare ancora qualche settimana per le novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021: Gemelli

Per i gemelli questo è un momento in cui potrebbero nascere polemiche in amore, soprattutto con qualcuno della vergine o dei pesci. Nella sfera professionale si recupera ma attenzione ai nuovi contratti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021: Cancro

Cari cancretti, se c'è stato qualche problema d'amore nell'ultimo periodo, il giorno di ferragosto regalerà delle belle riconciliazioni. Siate fiduciosi sul lavoro perché la situazione potrebbe risollevarsi nelle prossime settimane.



