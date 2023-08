Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, si presenta per voi un Ferragosto favorevole e se in questi giorni stanno nascendo relazioni, saranno destinate a diventare storie importanti. All'orizzonte si prospettano miglioramenti per coloro che hanno avuto litigi e incomprensioni. In caso di cambiamenti in ambito lavorativo, le novità potranno portare nuovi stimoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2023: Toro

Cari toro, dubbi e incertezze vi accompagnano in questi giorni: manca l'energia per tenere viva una relazione, soprattutto per coloro che sono costretti a vivere una relazione a distanza. Se siete assediati da malumori e volete starvene per conto vostro, per questo Ferragosto sarà bene non farvi coinvolgere in attività non gradite: il relax prima di tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, per tutti coloro che vivono relazioni non soddisfacenti questo potrebbe essere il periodo ideale per fare nuovi incontri e cambiare aria. Da segnalare che potreste essere attualmente sedotti da una mente brillante più che dall'aspetto fisico. In questi giorni potresti confrontarti con persone con le quali hai conti in sospeso (soprattutto con gli acquario, ariete e leone).

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, per tutti voi è lecita e meritata una settimana di pieno di relax, in modo da rimettersi in moti a partire dal 23 agosto. Rilassatevi e meditate; anche in amore è consigliabile quale riflessione, con la raccomandazione di mettere da parte inutili gelosie.



