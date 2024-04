Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 15 aprile 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 15 aprile 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, le stelle dell'ariete sono importanti, ma tutti questi pianeti a favore vi portano un monito, ovvero di non strafare, perchè tutte queste nuove energie vi portano entusiasmo ma vanno dosate per non affaticare eccessivamente il fisico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Toro

Cari toro, questo periodo nasce con tante polemiche, siete alle prese con persone che vi mettono i bastoni tra le ruote, dovreste trovare anche nuovi modi per investire nuove risorse. E' importante liberarvi dei pesi che vi tengono troppo bloccati, così, dopo il momento no potrete partire per un nuovo viaggio positivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, per voi arrivano tre giorni con una bella luna. Tra martedì e mercoledì arrivano tante occasioni, sopratutto in amore. Quindi per i single possibilità di approfondire nuove conoscenze interessanti, ma invito a farsi avanti anche chi è reduce da delusioni, voltate pagina.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, anche oggi avete la luna nel segno, questo vuol dire che le vostre emozioni sono amplificate, sia quelle positive che quelle negative. Per questo oggi consigliamo, se possibile, un pò di relax per evitare inutili scontri. Lo stomaco è il vostro punto debole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Leone

Cari Leone, la luna arriva nel segno da domani. In questo periodo puoi sfidare delle persone e puntare a vincere una competizione. In famiglia è arrivato il momento di prendere una decisione importante a lungo rimandata, se avete una situazione ambigua in amore dovete chiarire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, agitazione nervosa, imbarazzo, sopratutto se dovete presentare un progetto o avete un importante incontro di lavoro. Dovete infatti mettere a posto un delicato contenzioso economico o lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, più ci avviciniamo alla fine del mese, più migliora la vostra situazione, è un momento in cui dovete tutelarvi a livello di sentimenti, cercando di staccarvi una volta per tutte dai fantasmi del passato. Da giugno arrivano chiamate che migliorano la vostra posizione lavorativa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione,inizio di settimana strano, queste giornate, fino a mercoledì, si fa fatica. C'è anche un pò di confusione legata a un progetto che non convince a pieno che deve dargli fiducia, quindi qualcosa è fa rivedere. Attenzione in amore che la noia non superi il limite della vostra sopportazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, questo è un periodo di forza per voi, che dovete incanalare verso un progetto che vi porterà un successo che nessuno vi potrà togliere. Concentrate quindi sul vostro obiettivo le tante energie mentali e fisiche di questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, questo lunedì vi porta ancora qualche tensione e nervosismo, da domani la situazione si ammorbidisce, e sicuramente inizia a miglirare giovedì e venerdì. Amore in lento recupero ma in questo momento non è di certo tra le vostre priorità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, qualche dubbio resta. Potreste mettere in dubbio un contratto, un accordo, oppure potreste aver voglia di cambiare tutto. Se c'è qualcuno che non vi apprezza come meritate iniziereta a guardare altrove per maggiori soddisfazioni, Nuove collaborazioni in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, da oggi a mercoledì sono giornate da gestire con grande determinazione. Un pò di pigrizia in questo cielo, mascherata da insoddisfazione, ma non lasciatevi andare perchè ci sono molte cose da mettere a posto. La luna favorisce i chiarimenti d'amore e vi rende ottimisti.