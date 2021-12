Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, c'è qualche piccola tensione d'amore in questa giornata ma cercate di mantenere la calma. Sul lavoro ci sono buone occasioni per un passo in avanti e anche per recuperare un po' della serenità persa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021: Toro

Cari toro, sono belle le stelle di oggi per l'amore grazie a una luna in ottimo aspetto. Sul lavoro sono in arrivo cambiamenti ma attenzione a non spendere troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, preparatevi a vivere emozioni intense a partire dal 17 del mese. Per quanto riguarda il lavoro meglio valutare i pro e i contro prima di procedere con delle decisioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, avete sempre più energia in queste giornate grazie a una bellisima luna. Sul lavoro sono in arrivo novità e molto probabilmente dovrete rivalutare qualche collaborazione.



