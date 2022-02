Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore andrà meglio a partire da marzo dove Venere torna a favore e regala tante possibilità. Sul lavoro è arrivato il momento di stare calmi ed evitare i conflitti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2022: Toro

Cari toro, la luna è dissonante quindi non è una giornata ideale per le relaziioni. Sul lavoro ci sono belle notizie soprattutto dal punto di vista economico. Ogni nuovo progetto va valutato con calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, la luna è dalla vostra parte e andrà particolarmente bene se avete a che fare con qualcuno del segno del leone. Sul lavoro c'è un po' di confusione anche se il transito di mercurio darà una bella mano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, l'amore procede bene anche se da marzo andrà ancora meglio grazie all'appoggio del pianeta dell'amore. Sul lavoro c'è un ambiente ostile ma si troverà il modo di andare avanti.



