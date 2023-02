Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata di metà febbraio aspettatevi dei miglioramenti in amore grazie a una Venere che torna favorevole. Sul lavoro arriva il momento di tirare fuori un po' di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2023: Toro

Cari toro, oggi l'amore non brillerà come al solito a causa di una luna dissonante. Sul lavoro, però, sono in arrivo belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore c'è la luna che vi protegge quindi via libera alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro siete un po' confusi e stanchi ma presto arriverà Mercurio a darvi una mano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore tutto procede nel migliore dei modi ma dal prossimo mese ci saranno le vere novità. Sul lavoro attenzione a qualche battibecco con i colleghi.



