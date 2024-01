Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 15 gennaio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 15 gennaio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, rimettervi in forza è la prima cosa da fare. Periodo di chiarimenti, chi di voi deve fare un grande passo deve chiedere l’ok del partner, nel lavoro persone giuste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Toro

Cari toro, a breve arriva una soluzione, le stelle sono attive, ma ci sono per molti ancora questioni legali da risolvere. Sensazioni positive in arrivo in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, la seconda parte di gennaio è sicuramente migliore della prima, se non siete sicuri di chi vi sta al fianco, se non vi sentite particolarmente coinvolti con una persona che avete conosciuto o state frequentando, andate oltre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, molti di voi si sono caricati di una sfida difficile, ora state avvertendo molto la fatica, ma stanno arrivando bellissime stelle e per voi sarà un anno importante, quindi siate fiduciosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Leone

Cari leone, in amore in questo momento non c’è un grande feeling, forse non vi dedicate abbastanza al vostro partner, al momento comunque il vostro più grande impegno è sul piano lavorativo ed economico e va bene così. La situazione è comunque favorevole, in arrivo novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, iniziano giorni importanti per chi si vuole mettere in gioco con nuove iniziative. Se ci sono persone che vi interessano, anche se la conoscenza è partita sottotono, continuate a frequentarla perché a breve le stelle vi aiuteranno in maniera più decisa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, in questi giorni è possibile che perdiate le staffe, sentite che ci sono situazioni che stanno cambiando. Parlate, confidatevi, rispettate chi non la pensa come voi e prendete tempo prima di dire o fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, un periodo interessante, la situazione è in evoluzione. In questo momento riesci a comunicare le tue emozioni. Miglioramenti sul lavoro, o promozioni o nuove occasioni. Possibilità di ottenere buoni contatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, qualcosa di troppo è stato detto negli ultimi giorni, siete persone molto drastiche ma è ora di usare prudenza: ritrova l’equilibrio. Nuove emozioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, sei in attesa di Venere, ma già ora il periodo è importante per risolvere problemi di tipo burocratico e legale e per vincere una sfida. Se sei solo da tampo devi forzarti a sbloccarti: sii meno diffidente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, arrivano soluzioni, ma serve ancora attenzione con i soldi. I progetti nuovi hanno bisogno di più lavoro, originalità, fantasia, impegno. In amore è il momento di darvi un po’ più da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, cercate di frequentare le persone che vi interessano, non fatevi trascinare nelle polemiche. Dal punto di vista sentimentale c’è tanto da chiarire. Dal punti di vista lavorativo interessanti novità e, a fine mese, un piccolo premio.