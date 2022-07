Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, questa giornata parla di passione sia per chi è in coppia sia per i single quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro cercate di portare a termine i vostri progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2022: Toro

Cari toro, avete ritrovato un bell'equilibrio in amore e adesso è il momento di goderselo tutto. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per i lavoratori indipendenti anche se non siete del tutto soddisfatti dei vostri guadagni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi la luna vi protegge quindi l'amore andrà a gonfie vele. Sul lavoro non siate troppo polemici ma cercate di risolvere i problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, questa è una giornata un po' piatta per l'amore ma non fatevi stravolgere dai dubbi. Sul lavoro mantenete la calma e fate tutto con i vostri tempi.



