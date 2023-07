Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata avrà una mattinata migliore del pomeriggio ma attenzione a non "rovinare" il weekend con troppe tensioni legate al passato. Da martedì, però, si recupera e ci sarà modo di risolvere problemi legati al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2023: Toro

Cari toro, per voi il dovere conta a volte anche più del piacere e questa settimana è trascorsa proprio secondo questo principio. Siete stati pieni di impegni lavorativi e di tensioni legate ai soldi ma da oggi si può cambiare marcia e fare qualcosa di più spensierato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, sul lavoro c'è qualche ritardo e non tutto sta andando come vorreste ma cercate di non farvi prendere troppo dai pensieri negativi. È il momento di ritrovare un po' di serenità interiore quindi organizzate un bel weekend. L'amore torna a sorridervi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, la luna sta per arrivare nel vostro segno e regalarvi un po' di serenità. I nati cancro hanno sempre un gran bisogno di sentirsi amati e non è facile trovare un equilibrio nei momenti difficili. Attenzione a dei cambi d'umore e aspettatevi una domenica utile per i sentimenti.



