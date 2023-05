Oroscopo Paolo Fox oggi 15 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, questa è una giornata importante per revisionare quanto fatto finora. Tra poche ore Giove cambierà segno e la sua nuova posizione vi spingerà a dover essere più cauti con le uscite di denaro. In amore le prossime settimane saranno di osservazione, attenzione al ritorno di qualche ex.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 maggio 2023: Toro

Cari toro, inizia una settimana importante soprattutto per il lavoro dove è favorito chi ha un'attività. Ottimo cielo anche per i sentimenti dove le coppie che non avevano ancora ufficializzato un'unione potranno farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, l'inizio settimana vi permette di recuperare un po' di serenità e di forma fisica anche se sul lavoro c'è ancora qualcosa da rivedere per colpa di Saturno in quadratura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 maggio 2023: Cancro

Cari cancretti, è arrivato il momento del recupero e della rivincita. Sul lavoro riuscirete a far valere le vostre idee e arrivano anche possibili nuove collaborazioni. Bene anche per i sentimenti e i single potranno fare nuovi incontri.



