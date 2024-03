Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 15 marzo 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata che ci porterà al weekend con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più fortunati e amati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti e che dovranno agire con maggiore prudenza in questo venerdì. Scopriamolo quindi l’oroscopo di Paolo Fox di ogg i 15marzo 2024, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà indicazioni utili di massima su cosa aspettarci da questa nuova giornata. Come andrà questo inizio di weekend per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Scopriamolo nel dettaglio, con tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, in questo periodo siete molto agitati, ma è un'agitazione legata nuovi obbiettivi da inseguire. Mercurio nel segno vi porta brillanti idee ma ora è anche il momento di prendervi più cura di voi, perchè uscite da un periodo fisicamente pesante e dovete recuperare. Le coppie in crisi devono affrontare un chiarimento, ma sabato e domenica sono giornate bellissime per l'amore, tutte sfruttare e da godervi insieme alla vostra metà oppure per fare nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Toro

Cari toro, siete consapevoli di quello che sta accadendo e con Giove non saranno difficili le scelte giuste, nel senso che chi si è rapportato con persone sbagliate nel passato ora sa cosa fare, così ci sarà oggi chi ripenserà al passato e sarà costretto ad ammettere di aver compiuto lui un errore. Finchè Giove è dalla vostra parte però non dovete limitarvi a rimuginare e riflettere ma dovete agire di conseguenza visto che il pianeta vi indica le scelte migliori da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, tra venerdì e domenica le emozioni tornano. Oggi questa giornata comporta qualche piccolo esborso in più: bollette, multe, piccole spese non più rimandabili, saturno parla chiaro: c'è bisogno di fare il punto della situazione. In amore se c'è possibilità di fissare un appuntamento con una persona che vi interessa fatelo per questo weekend, e tenete presente che qquesta venere non fa sconti se siete in coppia. Vuol dire che chi ha evitato chiarimenti necessari nel passato o è stato troppo sfuggente dovrà essere sincero adesso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, a livello emotivo questo è veramente un grande cielo: ci sono quelli che cercano un amore e devono assolutamente darsi da fare in questo momento perchè le stelle aiutano ma non succede nulla se noi davvero non ci impegnamo in quello che vogliamo. Chi è in coppia spero invece stia vivendo al massimo un grande amore, se non è così è possibile trovare una nuova emozione, una persona che può diventare importante in futuro: un leone o un capricorno potrebbero diventare per voi persone importanti di riferimento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Leone

Cari Leone, il vostro orgoglio è incrollabile ma questo non deve essere troppo caustici in amore nè troppo egocentrici, io dico sempre che il miglior leone è quello che è autorevole senza essere autoritario. La vita va avanti e questa venere che non è più opposta vi invita a girare pagina con serenità. Se avete scelto di tagliare un rapporto nelle ultime settimane non è assolutamente il caso di tornare sui vostri passi, basta pensare al passato, il futuro vi aspetta. Un periodo importante, questom, anche per le sfide professionali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, vi trovo dubbiosi in questa settimana in cui non tutto è chiaro. Voi amate la razionalità e odiate i passi avventati e in questo momento non riuscite a vedere le cose in modo lucido, nonostante una grande disponibilità all'azione non sapete che strada prendere. Questo weekend che si apre oggi in realtà potrebbe essere interessante per le emozioni, ma voi siete veramente nella confusione, i dubbi sono tanti e forse dovete scegliere se occuparvi di più dei vostri soldi o del vostro amore in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, se dovete parlare d'amore o ci sono persone che vi devono delle risposte questa situazione astrologica è molto importante. Anche perchè, probabilmente avete fatto voi il primo passo e avete fatto bene. Molte persone si aspettano da voi sempre un atteggiamento remissivom, un pò in balia degli eventi, ma non è così: la bilancia vera è fuoco che cova sotto la cenere e in questi giorni lo state dimostrando. Questo weekend è ottimo per l'amore, quindi sfruttatelo al meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, questa venere porta fortuna a quelli che vogliono fare un nuovo incontro, ma soprattutto alle coppie che in questo momento ritrovano grande complicità e intesa e questo vuol dire che molti di voi potranno pensare a un progetto importante nella vita privata: convivenza, matrimonio, figli. Sulla casa c'è ancora qualcosa da sistemare, le spese sono tante, forse sono arrivate bollette esose o forse ci sono contenziosi aperti da sistemare: attenzione alle liti con i parenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, tra venerdì e domenica abbiamo un grande recupero delle emozioni, ma stiamo parlando di emozioni un pò strane, addirittura contradditorie. Vedo storie segnate dall'ambiguità, alcuni sono indecisi tra due persone, altri invece inseguono un amore irragiungibile perchè manca l'interesse reciproco. Attenzione, cautela, trattate bene il vostro cuore. Chi lavora nel weekend sarà più appagato questa settimana, quindi se avete la possibilità impiegatelo così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, spero che il passato non tormenti la tua vita, sappiamo che tu sei molto attento alle cose concrete, non solo il lavoro, i soldi, ma anche nei rapporti, vuoi costruire sempre qualcosa di solido e quando questo qualcosa crolla fai fatica ad accettare la situazione, e invece dovresti prendere atto della situazione e se qualcuno va lasciato andare, farlo per poter guardare avanti. Sul lavoro c'è qualche problema forse con colleghi e collaboratori, sicuro di poterti fidare di tutti? Attenzione a chi hai attorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, voi state investendo sul futuro e questo per voi è la cosa più normale possibili perchè voi, figli di Urano state sempre a pensare al domani. E' vero che non amate stare sotto una campana di vetro e tanto meno riuscite ad adattarvi con tranquillità alle situazioni gerarchica, ma spesso vi manca la concretezza di trovare un compromesso che nella vita lavorativa è purtroppo una cosa indispensabile per tutti. In questo fine sentimana ci sono in vista buone opportunità anche per chi cerca un nuovo amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, è bene parlare di questioni famigliari che sono rimaste in sospeso, bisogna vedere però se siete ricambiati. Questa bellissima venere non solo rende importanti i vostri amori, ma vi rende irresistibili e affascinanti perchè vi rende forti, sicuri e generosi nel mostraare la parte migliore di voi stessi. E questo è un momento prezioso per riavvicinarvi a una persona cara, un parente forse, che nel tempo, per qualche motivo è andato perso come rapporto.