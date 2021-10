Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, la situazione astologica di oggi invita a essere prudenti in amore e fare attenzione alle parole che rivolgerte al partner. Sul lavoro non è un periodo brillante a tra qualche settimana le acque inizieranno a muoversi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021: Toro

Cari toro, la giornata di oggi aiuta negli incontri se siete alla ricerca dell'amore. Sul lavoro, portate avanti i vostri progetti ma non pretendete il massimo del risultato, almeno per ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, l'amore c'è ma inizia a essere un po' troppo litigioso, soprattutto a causa di problemi con "suoceri". Sul lavoro vi viene richiesta chiarezza e sincerità, attenzione ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, state iniziando una fase serena in amore e dovreste continuare con questo atteggiamento. Con Giove e Saturno favorevoli il lavoro spicca il volo e potrebbero arrivare proposte interessanti.

