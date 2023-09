Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, questo è un periodo di lotta ma tanto voi fermi non ci sapete stare. Nonostante le difficoltà e lo stress, arriveranno belle soddisfazione anche nuovi stimoli. Negli ultimi due anni le cose sono andate al rallentatore ma ora cambia tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2023: Toro

Cari toro, la seconda metà di settembre porta un bel miglioramento. Dopo un periodo confuso si arriva finalmente alla meta. Il cielo è importante con Giove, Sole e Mercurio favorevoli. In tutto ciò che riguarda il lavoro o i soldi arrivano soluzioni. Solo l'amore è ancora in bilico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, ci sono piccoli disaccordi, tensioni e forse un lieve malessere interiore. Non siete sereni e Saturno contro non aiuta. C'è una sorta di conflitto da superare. In amore cercate persone allegre e piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2023: Cancro

Cari cancretti, la luna inizia un transito particolare quindi state attenti a non rivangare il passato. In amore se ci sono stati problemi non date tutta la colpa all'altro, spesso in coppia la "colpa" è di tutti e due. Non fate le vittime. Sul lavoro arrivano premi e novità.



