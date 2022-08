Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 agosto 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2022: Ariete

Cari ariete, cercate di buttarvi un po' di più in amore ma anche sul lavoro senza avere paura e aspettatevi anche delle belle sorprese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2022: Toro

Cari toro, arrivano belle novità dal punto di vista professionale. In questi giorni, però, concedetevi un po' di riposo e fate solo ciò che avete voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2022: Gemelli

Cari gemelli, è arrivato il momento di iniziare a dare vita a un cambiamento. In amore pensate sempre di aver ragione voi ma dovreste cercare di ascoltare di più gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2022: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi è un po' complicata, soprattutto se avete fatto festa ieri. Sul lavoro meglio concedersi una giornata di relax ma non fatevi travolgere dai pensieri.



