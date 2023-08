Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, queste giornate estive vi hanno donato una buona carica. C'è voglia di fare, e non solo da parte dei single: se vivete una storia appagante cavalcate l'onda e rendetela ancor più importante. Il consiglio è quello di espandere l'ottimismo e l'equilibrio anche in famiglia, dove nel corso delle passate settimane è sorto qualche problema.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2023: Toro

Cari toro, in amore siete confusi o poco chiari, ormai da settimane. Uno stato che può portare a piccole o grandi discussioni (in rapporto all'importanza del rapporto vissuto). Forse sarà colpa anche di un autunno che si preannuncia pieno di impegni, ma anche in famiglia le tensioni non mancano: è raccomandabile rinviare le discussioni al prossimo weekend.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, il cielo vi offre vibrazioni positive circa la sfera sentimentale, purché si metta un po' da parte il lavoro e lavorando sui momenti trascorsi insieme; i single di lunga data, invece, dovrebbero cambiare atteggiamento e spezzare la routine quotidiana. La giornata è favorevole sia per chi ha deciso di trascorrere del tempo in altre città che per i guadagni, che potrebbero essere in rialzo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, è bene fare un bilancio sulla situazione economica ed evitare spese folli. Le nuove coppie avranno modo di continuare a frequentarsi; chi invece ha problematiche relazioni di lunga durata dovrebbe capire i motivi di queste difficoltà. In ripresa, invece, le persone che hanno vissuto distacchi o separazioni non facili.



