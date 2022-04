Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 aprile 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2022: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché la giornata di oggi sarà un po' difficile e piena di malinconia. Sul lavoro lo stress è tanto e bisogna farci i conti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2022: Toro

Cari toro, in amore le cose sembrano andare meglio rispetto al passato ma attenzione alle vecchie fiamme che potrebbero tornare a farsi sentire. Sul lavoro ci vuole concentrazione e potrebbe venirvi un'idea geniale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2022: Gemelli

Cari gemelli, bella questa giornata per l'amore e finalmente torna la voglia di rimettersi in gioco. Il lavoro può regalare tanto quindi impegnatevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2022: Cancro

Cari cancretti, torna la voglia di amare e di emozionarsi. Sfruttate il fine settimana. Sul lavoro tutte le difficoltà dell'ultimo periodo finalmente andranno via.



