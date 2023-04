Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché questa giornata non vi vede particolarmente spensierati quindi il vostro malumore potrebbe contagiare anche il partner. Sul lavoro prendono il via nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2023: Toro

Cari toro, l'amore non sta andando come vorreste e dentro di voi c'è un senso di insoddisfazione ma portate pazienza. Sul lavoro, invece, buone notizie, qualcosa inizia a muoversi per il verso giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, bella questa giornata che vi vede pieni di energia e con tanta voglia di amare. Per quanto riguarda il lavoro continuate a impegnarvi perché i risultati stanno per arrivare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, torna la passione nella vita di coppia e questo darà alla vostra relazione quella spinta di cui aveva bisogno. Sul lavoro le cose iniziano a essere un po' più semplici da gestire.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 16 aprile 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione