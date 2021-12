Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, ottime notizie per quanto riguarda l'amore ma fate solo attenzione a qualche piccola crisi nelle prossime giornate. Ci sono progetti importanti da sviluppare entro la prossima primavera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2021: Toro

Cari toro, avete la luna nel segno quindi ottima giornata per l'amore. Per quanto riguarda il lavoro cercate di tenere il nervosismo sotto controllo anche se Marte non è più contrario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore sono previste novità importanti che daranno una svolta alla vostra relazione. Sul lavoro avete cambiato gruppo e riferimenti ma sta andando meglio del previsto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi per l'amore è molto positiva. Vi sentite piene di energia e sul lavoro, se avete dato vita a un nuovo accordo andrà rivisto entro aprile.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 16 dicembre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione