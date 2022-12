Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in questa giornata potreste rendervi conto di avere affianco la persona giusta. Sul lavoro potreste rischiare un po' di apatia e noia ma bisogna combatterle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore se c'è stato un po' di malumore si potrà ripartire alla grande. Sul lavoro è un momento un po' delicato meglio essere cauti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore potrebbero esserci questioni ancora lasciate in sospeso che andranno affrontate. Sul lavoro non pensate solo alle cose andate male, godetevi i vostri successi, anche piccoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, meglio evitare le polemiche in amore e tutti i problemi si risolveranno. Sul lavoro bisogna restare concentrati.



