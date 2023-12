Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023, le previsioni segno per segno

,

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 dicembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata siete favoriti negli incontri ma anche nelle sfide. Quando accettate un lavoro faticoso, più che sfidare avversari sfidate voi stessi. Siete sempre in lotta con voi stessi ora più che mai.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Toro

Cari toro, dovete aprire il cuore in questo momento. Questo è un segno che a volte tace per non scombinare alcuni equilibri ma adesso bisogna parlare senza paure. Venere opposta spinge a esprimere tutti i sentimenti, sia positivi che negativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, è importante verificare la tenuta di alcune amicizie e capire se ci sono delle persone contro. Cercate di curare un po' di più la forma psicofisica. Siete provati quindi cercate il modo per divagare la mente. Alcune sfide ancora non sono vinte, ma ci sarà tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Cancro

Cari cancro, la luna è il vostro governatore astrale quindi è normale per voi vivere qualche incertezza. Rovinare un rapporto con questa Venere buona sarebbe un peccato quindi superate le amarezze. Sul lavoro sono favoriti i creativi.



Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Leone

Cari leone, qualcuno vi ha fatto arrabbiare e siete alle prese con gli strascichi di alcuni cambiamenti che avete vissuto nei mesi passati. In amore c'è un po' di lontananza ma il 2024 inizierà in maniera pazzesca.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Vergine

Cari vergine, è possibile che in famiglia ci siano delle discussioni e anche in amore potreste sentirvi soli. Sentite un malessere interiore ma bisogna proteggersi e cercare di superare questa piccola crisi. Sul lavoro può esserci qualche discussione di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Bilancia

Cari bilancia, oggi sarete alle prese con una forte insicurezza che vi farà fare una revisione del passato. E questo non è per forza una cosa negativa, dopotutto, si può solo imparare dagli errori del passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Scorpione

Cari scorpione, dovete concedervi il lusso di stare bene e allontanare il vostro spirito critico. Andate oltre e cercate di essere più positivi e propositivi. Ora è importante ritrovare anche la propria spiritualità.



Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Sagittario

Cari sagittario, da fine mese l'amore torna protagonista con Venere nel segno. Questo è un segno che si lega a qualcuno solo quando è davvero convinto. Costruite qualcosa di bello entro la primavera del 2024. Successo in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Capricorno

Cari capricorno, a volte vorreste buttare all'aria tutto ma solo perché avete una tale mania del controllo da occuparvi di qualsiasi cosa. Questo è un segno che pondera con molta attenzione, non si lancia senza paracadute. Questo 2024 sarà eclatante ma è molto importante scegliere di stare affianco a persone affidabili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Acquario

Cari acquario, gli incontri di questo periodo sono interessanti ma questa è una fase della vostra vita molto particolare. Lasciare il certo per l'incerto non è una strada facile da percorrere ma ora dovrete fare i conti con le vostre decisioni. Venere ha iniziato un transito che rallenta ma non blocca. Non è un cielo negativo ma è un oroscopo di riflessione profonda.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2023: Pesci

Cari pesciolini, avete un grande bisogno di affetto in questo momento. Le prossime giornate sono variabili ma alla fine si riesce a tenere le redini della situazione in mano quindi non mollate proprio adesso.