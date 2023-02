Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata attenzione perché l'amore potrebbe subire qualche colpo basso. Sul lavoro andate avanti a testa alta e dimostrate a tutti quanto siete competenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2023: Toro

Cari toro, in amore arriva il momento affrontare i problemi e capire la tenuta di una relazione. Sul lavoro meglio tenere i nervi sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore arriva il momento di fare un po' di chiarezza nel cuore. Sul lavoro cercate di essere più concentrati perché spesso rischiate di commettere errori solo per distrazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore arriva un momento un po' pesante ma bisogna essere forti e testare la tenuta del rapporto. Sul piano lavorativo arrivano nuovi progetti, siate pronti a tutto.



