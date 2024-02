Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 16 febbraio 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata che ci porterà al weekend con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più fortunati e amati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti e che dovranno agire con maggiore prudenza in questo venerdì. Scopriamolo quindi l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 16 febbraio 2024, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà indicazioni utili di massima su cosa aspettarci da questa nuova giornata. Come andrà questo inizio di weekend per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Scopriamolo nel dettaglio, con tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, questo venerdì vi porta una buona notizia: venere diventa attiva e dunque finalmente gioca a vostro favore. Qualche ritardo su questioni economiche sarà superato anche grazie a questo appoggio. Vorresti la vita più semplice, ma la verità è che nulla ti stimola quanto il dover superare ostacoli. Nuovi incontri all'orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Toro

Cari toro, forti tensioni e grande stanchezza in questo momento. Se siete liberi professionisti o ricoprite ruoli decisionali con delle responsabilità dovrete fare tagli e trovare nuove strategie per sviluppare la vostra attività. In questo momento cercate serenità, e vorreste dire basta ai conflitti ma c'è ancora da lottare. Voglia di cambiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, è importante prendervi cura del vostro fisico e del vostro benessere perchè lo stress che avete vissuto recentemente ha lasciato dei segni. Buone notizie con Venere a vostro favore, sarete portati a rimettervi in gioco e a scoprire nuove cose più coinvolgenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, festeggiamo, finlamente le opposizioni planetarie che tanto vi hanno fatto penare non ci sono più. Questo vuol dire che le cose, pian piano troveranno il modo di rimettersi a posto. Ci sono coppie che hanno superato un momento difficile e ora potranno ritrovarsi, se attendete da tempo risposte sappiate che sono in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Leone

Cari leone, agire o stare fermi? Questo è il vostro dilemma del momento. E' una domanda che rappresenta un problema sopratutto per chi ha i piedi in due staffe in amore: è il momento di fare scelte. Anche sul lavoro ci sono molti dubbi su che strada prendere. Attenzione al nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, vedo per voi un grande futuro all'orizzonte. Aggrappatevi alla vostra logica e razionalità quando avete dubbi o gli eventi sembrano travolgere il vostro mondo. Questo è un momento molto particolare per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, la situazione è migliorata e la burrasca ormai è superata, ma c'è ancora tanta confusione in voi. Ciò che è importante è che da oggi anche la situazione emotiva migliora e voi vi sentite più sicuri e pronti a dire come la pensate. Quindi non sopporterete più cose che non vi stanno bene solo per quieto vivere. Se avete bisogno di chiarezza, chiedetela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, ogni tanto vi arrabbiate e avete le vostre buone ragioni ma a volte usate questo metodo solo per mettere sotto esame le persone, per capire se ci tengono ancora a voi. Attenzione a non giocare troppo a questo gioco e a non tirare troppo la corda. Soldi e lavoro vanno tutelati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, il vostro amore riempie le vostre giornate. In questi giorni fortunati anche le amicizie possono diventare qualcosa di più, questo weekend mette a confronto le persone che non si trovano d'accordo su questioni importanti. Discussione all'orizzonte, ma se serve a chiarirsi può essere la cosa migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, continua questa bella fase attiva che vi porta occasioni che, probabilmente, state già cogliendo con tutta la vostra operatività. Attenzione a non dare giudizi frettolosi, e vi anticipo già un consiglio per questo weekend: massima prudenza domenica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, da oggi arriva Venere nel vostro segno. Urano, il vostro governatore, è il pianeta di chi va controcorrente, dei ribelli e degli anticonformisti, ma ora rischiate di ritrovarvi innamorati anche se non pensate sia una cosa che fa per voi, e non ve lo aspettate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, è indispensabile per voi avere rassicurazioni dal partner. Voi siete molto sensibili, ora dovete fare mente locale su ciò che amate di più. Lasciandovi coinvolgere da ciò che vi piace starete meglio. Amicizie possono diventare nelle prossime settimane qualcosa di più importante.