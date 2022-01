Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, questa domenica vi vede un po' sottotono quindi meglio non creare discussioni nella coppia. Sul lavoro tenete a bada le parole di troppo e abbiate un po' di pazienza perché già da domani va meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2022: Toro

Cari toro, questa giornata nasce con qualche problemino relazionale, soprattutto con i segni dell'acquario e del leone. Sul lavoro non sfiduciatevi nei confronti del futuro e iniziate a pensare cosa volete davvero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, arriva una domanica riflessiva che vi porterà a decidere con chi davvero volete passare il vostro tempo. Sul lavoro da domani si risolveranno tutte le questioni lavorative che vi hanno disturbato in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna è nel vostro segno quindi saranno bellissime le emozioni di oggi anche se dovete sempre stare attenti a non scegliere persone irraggiungibili. Sul lavoro avete tanti dubbi ma saprete fare le scelta giusta.



