Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché potrebbe esserci qualche piccola lite con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, preparatevi perché sarete messi di fornte a delle scelte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2023: Toro

Cari toro, in amore arriva un giornata un po' litigarella. Ci sono tensioni nell'aria ma andranno placate come meglio di può. Sul lavoro aspettatevi qualche proposta interessante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, siete un po' nervosi oggi, meglio stare solo con le persone care e non tuffarsi in situazioni dove il litigio è facile. Sul lavoro attenzione al rapporto con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore ci vuole un po' più di chiarezza e voi vi sentite un po' sotto pressione. Sul lavoro c'è un po' di insicurezza economica quindi attenzione agli investimenti non sicuri.



