Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 16 gennaio 2024. Cosa possono aspettarsi i dodici segni dello zodiaco da questa giornata che inizia? Quali saranno i segni più aiutati dalla fortuna e quelli che dovranno vedersela con una giornata più faticosa e dovranno muoversi in modo un po’ più cauto. Iniziamo la giornata scoprendo come sempre cosa possiamo aspettarci dalle stelle, grazie alle previsioni astrologiche contenute nell'oroscopo che Paolo Fox svela anche oggi 16 gennaio 2024, come tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ecco come andrà la giornata, segno per segno, secondo l’astrologo più amato e seguito dagli italiani. E l’avvertimento è sempre lo stesso: leggete e poi, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, più ci avviciniamo alla fine del mese e più diventiate intollerante. Ci sono dei piccoli fastidi in famiglia e persone attorno che non ti appoggiano e anzi ti sembrano che addirittura ti remino contro. Non ascoltare quindi persone che potrebbero portarti più intralcio che vantaggio, vai avanti per la tua strada.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Toro

Cari toro, l'importante in questo momento è che chi ti circonda non ti costringa a fare cose di cui non sei convinto o non desideri. I rischi di rapporti più conflittuali sono con Leona e Scorpione. In amore serve tanta comprensione, forse davanti alle tue richieste di attenzione non trovi la risposta che desideri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, arrivano mesi molto interessanti. Forse avete preoccupazioni famigliari, se mettete in discussione l'amore si rischia di non uscire fuori da ragionamenti negativi ma che non portano a nulla: se c'è una crisi di coppia bisogna affrontarla senza chiudere troppo frettolosamente le porte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, per voi questa è sopratutto una fase di osservazione, non di azione. Tutelatevi da guai che causa chi vi è attorno, figli e parenti per esempi. In questi giorni vi attangliano molti dubbi,ma per le conferme che desiderate abbiate pazienza e non pretendete tutto e subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Leone

Cari leone, il vostro è ancora un cielo veramente interessante per l'amore. Se hai rinnovato cose importanti sul lavoro o sull'amore a breve dovrai capire se hai fatto le scelte giuste. Insomma, ti aspettano mesi diimportante riflessione. Nella giornata di oggi la fatica fisica si farà sentire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine,in questo moomento concludere affari e avere successo per voi è più facile perchè molti pianeti sostengono i vostri progetti e le vostre iniziative. Occasioni molto interessanti anche in amore, quindi se cercate nuovi incontri o nuove amicizie datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, questo è per voi un periodo confuso, molte relazioni saranno messe alla prova ma evitate di essere troppo drastrici, di tagliare di netto situazioni che al momento vivono situazioni di difficoltà. Siate diplomatici come è la vostra natura, e non prendete decisioni affrettate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione,occasioni di riscatto in vista. Questo per voi è un oroscopo importante, sicuramente chi è solo deve guardarsi intorno perchè ci sono occasioni per nuovi incontri promettenti, anche chi cerca un miglioramento lavorativo troverà a breve una soluzione soddisfacente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, questi sono mesi molto importanti da sfruttare se dovete mettere a posto questioni lavorative, contratti da rinnovare, situazioni da ridiscutere. Nel campo delle relazioni invece state vivendo un momento di maggiore confusione, bisogna quindi fermarsi un attimo e fare chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, questo cielo per voi è solido, stabile, bellissimo con tanti pianeti a favore. E la situazione migliorerà ancora a fine mese, sarà difficile non avere soddisfazioni sia sul lavoro, per esempio molto bene le attività di famiglia, che in amore dove si vivranno momenti importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario,avete tanta voglia di fare in questo momento, forse qualcuno ha ancora qualche problema ancora con il denaro ma le cose vanno migliorando.Intorno a voi cercatedi avere persone complici, a breve potrebbero arrivare giorni importanti per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, per te turbamenti e contrasti sono normali ma ora dovete evitare di rimuginare e usare invece la vostra grande capacità di assorbire emozioni per alimentare la creatività. A breve arriverà una riconferma lavorativa o una piccola soddisfazione.