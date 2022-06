Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 giugno 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2022: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché rischiate qualche battibecco con il partner. Sul lavoro sembra tutto più difficile del solito ma presto arriveranno le soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2022: Toro

Cari toro, apritevi ai nuovi incontri perché le stelle, oggi, sono dalla vostra parte. Sul lavoro la giornata è ideale per avanzare richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2022: Gemelli

Cari gemelli, non chiudetevi in casa perché potreste fare un incontro speciale oggi. Sul lavoro seguite l'istinto e portate avanti le vostre idee senza voltarvi indietro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2022: Cancro

Cari cancretti, non è un periodo roseo per l'amore ma con un po' di pazienza passerà. Sul lavoro bisogna metterci più impegno.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 16 giugno 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione