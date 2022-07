Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, avete vissuto qualche momento di incertezza in amore ma adesso le cose iniziano ad andare meglio e il weekend regalerà tante sorprese. Sul lavoro prendetevi una pausa anche perché da lunedì ci sarà da impegnarsi molto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2022: Toro

Cari toro, la luna è dalla vostra parte quindi ottimo momento per i sentimenti. Sul lavoro non abbiate paura di esporre le vostre idee al capo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, avete vissuto una settimana stressante ma adesso finalmente riuscirete a rilassarvi un po'. Sul lavoro state alla larga dalle persone negative.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, il primo passo per migliorarsi è ammettere i propri sbagli quindi iniziate così, anche chiedendo scusa. Sul lavoro arrivano belle risposte.



