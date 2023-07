Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, nel corso delle ultime settimane la Luna vi è stata avversa e potreste essere ancora agitati. I nervi a fior di pelle potrebbero portare imminenti scontri in vari campi d'azione. La vostra forza non vi farà crollare, ma è comunque consigliabile una giornata di relax, da trascorrere insieme ai propri cari. Nel corso dell'estate bisogna rendere più solide le relazioni sentimentali incerte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2023: Toro

Cari toro, in vista della prossima settimana, con incarichi anche dispendiosi, il weekend potrà essere utile per risolvere piccoli intoppi. Le preoccupazioni di lieve entità saranno presto gettate alle spalle. Occhio a coloro che vogliono screditarvi e non badate a sciocchi pettegolezzi, che potrebbero evolversi negativamente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, i vostri conforti, immediati giungono da Venere e Mercurio. Avete desiderio di novità e la fantasia è dalla vostra parte. La routine in campo lavorativo può essere un po' usurante e le risposte faticano ad arrivare. Per questo weekend apritevi a nuove conoscenze in campo sentimentale. Non sottovalutate nuovi incontri, soprattutto in circostanze serene e piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, sarà merito della Luna, che si trova oggi nel vostro segno, ma è lecito aspettarsi qualcosa di significativo per le prossime settimane: le idee saranno dalla vostra parte. Ci sono forse da superare alcuni disagi economici e familiari. In compenso la sfera sentimentale dona buone vibrazioni: anche le coppie che ultimamente hanno avuto delle incomprensioni possono finalmente chiarirsi e ripartire.



