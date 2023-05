Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, siete in un momento di trambusti ma non è per forza una cosa negativa, essere pieni di cose da fare, dopotutto, vi piace molto. La fase più difficile dell'anno è superata ma ora bisogna solo tornare a far quadrare i conti. In amore c'è ancora qualcosa da rivedere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2023: Toro

Cari toro, la giornata di oggi continua a dare garanzie quindi non perdete le speranze nel futuro. Sul lavoro molto probabilmente avete già ricevuto qualche nuova proposta e Giove porta belle conferme nella vostra vita. Date solo un po' più di spazio all'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa è una giornata un po' faticosa, attenzione. Sono tanti i pensieri e c'è anche qualche discussione sia sul lavoro che in amore. Arrabbiarsi troppo non aiuta, cercate di mantenere la calma ed essere pazienti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2023: Cancro

Cari cancretti, se c'è stato un problema di recente oggi riuscirete a superarlo. Inizia una fase di cambiamenti sul lavoro ma sarà positiva. Cavalcate l'onda e non fatevi prendere dall'ansia. In amore Venere è favorevole, sfruttate il momento.



