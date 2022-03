Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, oggi è la giornata giusta per recuperare il terreno perso in amore. Sul lavoro sarete messi di fronte a scelte importanti ma è arrivato il momento di dare una direzione alla propria vita professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2022: Toro

Cari toro, voi siete sempre molto critici nei confronti degli altri ma se abbattete un po' i vostri muri riuscierete a fare degli incontri molto interessanti. Sul lavoro ci vuole calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, l'amore va vissuto con più tranquillità e se incontrate persone nuove non sottovalutatele. Sul lavoro apritevi alle novità perché vi daranno tante soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna è favorevole quindi ottime notizie in campo sentimentale. Sul lavoro siete alla ricerca di serenità ma arriverà presto.



