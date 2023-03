Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, oggi sono favoriti i nuovi incontri e potrebbe esserci qualcuno in grado di farvi tornare a battere il cuore. Sul lavoro è una giornata molto interessante per avviare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2023: Toro

Cari toro, oggi la luna favorevole vi rende più empatici e desiderosi d'amare che mai. Sfruttate quest'ondata di positività e sul lavoro mettetevi in gioco perché avete la protezione delle stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore ci vuole la massima attenzione oggi perché i litigi sono dietro l'angolo. Sul lavoro iniziate a pensare al futuro con scelte decisive che cambieranno la vostra vita in meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata arrivano un po' di polemiche, soprattutto nella vita privata quindi attenzione. Sul lavoro c'è qualche problemino ma tutto risolvibile.



