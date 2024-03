Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 16 marzo 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 16 marzo 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buon sabato 16 marzo, questa luna per voi è interessante . Oggi sarà una giornata utile per risvegliare l'amore, visto che in genere nel fine settimana si ha anche più tempo da dedicare a chi amiamo, ma anche se lavori i risultati non sono soddisfacenti. Mercurio porta buone idee e contatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Toro

Cari toro, marte dissonante porta tanto nervosismo, dovete attendere ancora, fino al 22 e poi riuscirete a respirare e rilassare i nervi che ora sono molto tesi. Siete un pò troppo autoritari in amore, venere è importante quindi se avete commesso un errore potete rifarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, tenetevi lontani dalle polemiche, perchè questo è un momento in cui, molto probabilmente, tanti nodi vengono al pettine. Questo weekend può essere quindi utile per sciogliere le questioni d'amore, ma dipende con chi avete a che fare perchè il presupposto è il parlar chiaro. Chi ha una società scelto importanti entro luglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, quersto cielo per voi parla di amore, sentimenti, emozioni nuove. Con questa bellissima venere anche la vostra voglia di fare si risveglia, insomma sarà un weekend che vi vedrà protagonisti e non solo, perchè domenica sera arriverà un'ottima luna che vi porterà ancora più soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Leone

Cari Leone, queste per voi sono giornate molto importanti per il lavoro, lo abbiamo detto, ci sono molte vittorie all'orizzonte, ma anche per l'amore, visto che finalmente avete superato venere contraria. Questo fine settimana se avete un obbiettivo, fate un cenno diretto a una persona, da lanciare però entro domani.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, non è un mese facile e non è una settimana facile questa per voi. In questo momento avete tanti grattacapi, tante preoccupazioni per la testa, probabilmente siete costretti a fare una scelta molto importante sul lavoro, e anche le divergenze in amore non mancano. Le amicizie che nascono vanno verificate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, pausa di riflessione in amore per voi in questo momento. Ora che finalmente avete detto tutto quello che pensate, non siete più disposti a subire, però la verità è che sarebbe un peccato vivere senza emozioni, quindi tenete presente che, fino a domani, questa luna illumina i nuovi incontri

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, dfi solito siete molto gelosi quindi con questo giove opposto dovete essere prudenti e fare molta attenzione a non esagerare con la possessività perchè è una cosa che fa tanti danni in un rapporto e potreste pentirvene. Attenzioni anche nelle questioni di famiglia, quelle che riguardano la casa in particolare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, queste per voi sono stelle molto particolari, non tutto va liscio, anche perchè, oltre tutto il resto, fino a domenica sera anche la luna è opposta. Quando le cose sono più difficili la voglia di essere liberi aumenta e molti di voi in questo fine settimana sentiranno l'esigenza di starsene un pò da soli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, voi preferite essere soli che male accompagnati, però non chiudete le porte prima di conoscere davvero con chi avete a che fare, date una possibilità a chi ve la chiede e poi valutate bene le persone che avete davanti. Domenica sera luna dissonante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, avete tanti pianeti in ottima posizione in questo momento, che vi regalano una buona vitalità. Chi di voi non ha voglia di fare niente ora è sicuramente perchè si sente annoiato e fa sempre le stesse cose. Voi siete tra i segni dello zodiaco che hanno bisogno di stimoli sempre nuovi per sentirvi bene, quindi cercate di fare qualcosa di diverso. Abbandonate remore in amore se siete single.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, venere nel segno è come un faro, aiuta il vostro amore ma, allo stesso tempo, illumina anche i lati bui e più complessi dei rapporti.Entro fine mese sono in vista importanti scelte sul lavoro. Il benessere fisico va curato, questo è un sabato un pò sottotono, ma domani va decisamente meglio.