Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché la situazione è un po' delicata. Sul lavoro, invece, c'è Saturno che vi dà una mano e vi permetterà di sistemare tante situazioni che avevate lasciato nel caos.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2021: Toro

Cari toro, attenzione in amore e se le cose non stanno andando bene potreste cercare di trovare dei nuovi interessi comuni. Per quanto riguarda il lavoro, se avete aperto una nuova attività l'anno scorso ci vuole ancora un po' di pazienza affinché decolli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, la luna è favorevole ma meglio non aizzare polemiche in amore. Sul lavoro tenetevi pronti all'arrivo di nuove proposte anche se prima bisognerebbe risolvere qualche problema legale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la situazione a livello sentimental è un po' delicata quindi meglio lasciare a casa le polemiche. Sul lavoro, potrebbero arrivare importanti novità da cogliere al volo.



