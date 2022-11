Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, bello questo cielo per i sentimenti, avrete modo di stringere un legame con una persona speciale. Sul lavoro è arrivato il momento di osare di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2022: Toro

Cari toro, le stelle di oggi parlano d'amore e con una Venere non più contraria spingono a vivere al massimo le emozioni. Sul lavoro attenzione a non litigare con qualche collega.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, le coppie che si amano possono andare lontano e sul lavoro aspettatevi qualche bella novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, oggi le stelle permetteranno di sptingere un rapporto che sembrava solo un'amicizia. Sul lavoro avrete delle belle intuizioni.



