Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché oggi potrebbe esserci qualche problema di comunicazione con il partner. Sul lavoro potrebbe esserci qualcosa da modificare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2022: Toro

Cari toro, in amore avete bisogno di più presenza e garanzie dal partner. Sul lavoro vi sentite forti e con una bella stabilità che vi fa stare bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, il cielo di oggi è ideale per i sentimenti e i single potrebbero fare incontri interessanti. Sul lavoro il periodo non è male ma bisogna tenere d'occhio i soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, ultimamente avete deciso di circondarvi solo delle persone che vi fanno stare bene ed eliminare le altre dalla vostra vita. Sul lavoro accordi interessanti in vista.



