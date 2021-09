Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, questa giornata inizia un po' sottotono ma si recupera già a partire dal pomeriggio. Sul lavoro meglio approcciarsi alle mansioni con molta calma evitando di perdere tempo ad arrabbiarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Toro

Cari toro, l'amore può aver portato crisi nell'ultimo periodo ma nulla di irrisolvibile. Sul lavoro, invece, meglio stare lontani dalle complicazioni e fare solo lo stretto necessario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, la luna è nel vostro segno a partire dal pomeriggio e porta belle emozioni in amore. Sul lavoro, invece, è meglio mantenere la calma ed evitare discussioni, anche se non è sempre semplicissimo da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, va meglio per i sentimenti dal pomeriggio e tutta la tensione accumulata in passato sembra non esserci più. Dal punto di vista lavorativo non bisogna avere fretta di ottenere tutto subito. Si potrebbe dover scendere a qualche compromesso.



