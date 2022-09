Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, inizia una fase di recupero in amore ed è merito di una bella luna. Sul lavoro sarebbe meglio non fissarsi troppo sulle proprie idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2022: Toro

Cari toro, in amore bisogna chiarire le cose con il partner se c'è qualcosa che non va. Sul lavoro iniziate già a pensare al 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, con la luna nel segno riuscirete a vivere emozioni forti. Sul lavoro iniziate a guardare in direzioni diverse.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, non sottovalutate le nuove storie perché possono diventare importanti. Sul lavoro è arrivato il momento di cambiare le carte in tavola.



