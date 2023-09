Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, la luna è opposta quindi state attenti in amore perché potrebbero esserci battibecchi. Avete bisogno di ritrovare un po' di tranquillità. Sul lavoro, invece, bisogna ridefinire i rapporti e fare scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2023: Toro

Cari toro, questo è un sabato migliore dal punto di vista dei sentimenti e più ci si avvicina a ottobre, più andrà meglio. Sul lato lavorativo riuscirete ad arrivare ad accordi. Giove nel segno porta successi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, questo è un mese particolare per i sentimenti. Il lavoro, infatti, prende il sopravvento su tutto, specialmente l'amore. Saturno è dissonante e porta ritardi e imprevisti ma non scoraggiatevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, attenzione perché il cielo è un po' agitato. Vi sentite frastornati e stanchi e la vita privata non sta andando nel migliore dei modi. Sul lavoro non spaventatevi perché sono in arrivo belle conferme.



