Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore la domenica sarà ideale per affrontare discussioni costruttive con il partner. Sul lavoro sentite un po' di confusione ma forse è solo perché siete ancora in attesa di alcune risposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2021: Toro

Cari toro, il fine settimana è molto interessante per le emozioni e sarete vincenti sul lavoro anche se c'è qualcuno invidioso che cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote. Saturno è contrario quindi attenti ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, domani avete la luna nel segno quindi tutte le emozioni saranno amplificate. Sul lavoro attenzione a qualche discussione con colleghi e superiori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore ci vuole molta pazienza se si vuole recuperare un legame. Sul lavoro attenzione a qualche piccola tensione.



