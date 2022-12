Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, questa giornata non è ideale per l'amore che subisce un piccolo arresto. Sul lavoro, invece, arriva la possibilità di vedere realizzarsi un progetto importante ma non bisogna avere fretta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2022: Toro

Cari toro, per chi è ancora single ci sarà modo di fare incontri molto interessanti. Sul lavoro non abbiate paura di buttarvi e osare un po' di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, c'è un po' di confusione in amore ma dovreste cercare di capire per chi batte il vostro cuore. Sul lavoro siete un po' stressati. Prendetevi una pausa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore sentite che qualcosa non sta andando per il verso giusto ma dovete capire perché. Sul lavoro cercate di ritrovare serenità e stabilità.



