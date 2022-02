Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, arrivano cambiamenti nella vita sentimentale soprattutto per chi ha avuto problemi in passato. Sul lavoro c'è una grande voglia di risolvere le questioni lasciate in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Toro

Cari toro, la giornata di oggi inizia bene quindi sfruttatela al meglio. Sul lavoro lasciate stare il superfluo e concentratevi solo sulle cose importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a qualche battibecco con il partner in mattinata e sul lavoro potrebbero esserci promozioni soprattutto per i dipendenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, non è al top la situazione amorosa di questo periodo ma da marzo andrà meglio. Sul lavoro sono favoriti i nuovi progetti ma attenzione ai passi falsi.



Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Leone

Cari leoncini, il prossimo weekend sarebbe meglio parlare chiaro con il partner perché Mercurio opposto fa qualche dispetto. Dal punto di vista lavorativo vi sentirete un po' messi da parte ma bisogna andare avanti e stringere i denti. Presto andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Vergine

Cari vergine, che bella questa luna nel segno che risolve i problemi d'amore. Dal punto di vista professionale arriva un nuovo progetto importante e alcuni accordi andranno rivisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Bilancia

Cari bilancia, i weekend di questo mese di febbraio sono sempre un po' difficili ma bisogna resistere. Sul lavoro avrete modo di conoscere nuove persone e stringere rapporti che saranno importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, in questa giornata avete una bella luna che amplifica le emozioni. Sul lavoro se avete delle richieste da fare, fatelo adesso e vedrete che riuscirete a ottenere nuove collaborazioni.



Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Sagittario

Cari sagittario, è arrivato il momento giusto per l'amore quindi non siate diffidenti e apritevi alle nuove conoscenze. Sul lavoro c'è un po' di agitazione e non fate passi falsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Capricorno

Cari capricorno, avete la luna favorevole quindi buone notizie per le questioni di cuore. Sul lavoro oggi potrete fare qualcosa in più di ieri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Acquario

Cari acquario, bello questo peiodo per l'amore con una luna attiva nel segno che regala tanto. Sul lavoro è giunta l'ora di valutare le nuove proposte e ottenere qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2022: Pesci

Cari pesciolini, oggi bisogna fare attenzione in amore perché la luna è contraria. Sul lavoro state vivendo un momento davvero stimolante ma cercate di fare la scelta giusta.