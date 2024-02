Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata. La tua è una fase di recupero interessante e questo cielo da una bella sferzata alle relazioni d'amore. C'è bisogno di ritrovare passioni. ritorno in scena.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024: Toro

Cari toro, siete tanto agitati per questioni di lavoro, c'è una collaborazione in bilico forse, oppure attendete risposte che non arrivano. Ma in questo periodo, anche se siete preoccupati dal lavoro fate attenzione anche all'amore, perchè forse ci sono scelte importanti da fare e non è facile mettersi d'accordo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, oggi festeggiamo la luna nel segno: questo weekend può rivelarsi davvero molto interessante per voi. Muovetevi, agite, frequentate, voltate pagina se siete reduci da una rottura, e soprattutto riacquistate sicurezza e rispondete per le rime alle provocazioni. Nuovi incontri molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, basta pensare sempre al passato. Sopratutto se sono pensieri negativi. Dovete scrollarvi di dosse esperienze non positive e guardare avanti con fiducia. Per il lavoro arrivaranno idee nuove e molto buone. L'amore, se non lo avete trovato dovete guardarvi dentro e chiedervi: lo volete davvero? Se sì, superate le vostre paure.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024: Leone

Cari leone, voi non vi accontentate mai ed è un momento in cui sapete di meritare di più. Trattative di lavoro importanti, dubbi nelle relazioni in crisi da tempo perchè i leoni sono chiamati a fare una scelta, prendere di petto la situazione. Attenzione perchè per voi c'è un bel pò di tensione nell'aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, è ora di rilassarvi e staccare la spina perchè ultimamente avete fatto veramente tanto, addirittura troppo in certi casi. Questa luna contraria racconta anche di emozioni che nella giornata di oggi non sempre saranno facili da gestire. Attenzione alle piccole tensioni in casa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, belle stelle importanti per voi, oggi avete anche la luna a favore. Avete ancora diversi problemi e questioni aperte da risolvere, anche in famiglia e in amore. Se ci sono persone che vi hanno bloccato, anche involontariamente e in buona fede, ora siete voi che dovete staccarvi e diventare più tosti nell'esprimere la vostra volontà e,se necessario, nell'imporvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, state vivendo relazioni particolari e molto agitate con questa venere dissonante. Si vive sull'onda di forti emozioni che cambiano velocemente. Questa situazione astrale ambigua insomma rivela una continua lottta, ma forse non vi dispiace del tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, queste sono per voi belle stelle, pianeti importanti. Vi ricordo che l'amore, se lo si desidera, va cercato. Se ancora non l'avete trovato e lo desiderate con questa venere super attiva non vi resta che darvi da fare perchè ci sono ottime possibilità di fare incontri molto interessanti in questo weekend e nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, sempre determinati, forse troppo perentori e severi, dovete capire che la vita non è fatta di bianco o nero, ci sono anche le sfumature. Chi ha tante responsabilità è pronto a delegare per tornare ad essere un pò più liberi e sereni. Chi ha vissuto una crisi in amore con questo cielo piò recuperare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, tanti pianeti favorevoli, e oggi anche la luna è dalla vostra. Gli unici che non sono sodfdisfatti sono quelli che si ritrovano impelagati in amori troppo passionali che voi soffrite moltissimo. Vi piacciono le storie leggere e libere ma ricordate che non bisogna aver paura dei sentimenti, e se siete interessati a fare nuovi incontri questo sarà un weekend importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci,sdapete bene come siete fatti: quando c'è una difficoltà la fate pesare a tutti quelli che vi circondano. Weekend complicato, ma domenica cambia la luna e si recupera.