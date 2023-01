Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, in amore arrivano un bel po' di sorprese in questa giornata quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro, c'è bisogno di staccare un po' la testa, lo stress è altissimo ma l'importante è non cedere alla negatività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2023: Toro

Cari toro, in amore meglio stare attenti a qualche leoncino o acquario, potrebbero farvi innervosire. Sul lavoro arrivano i cambiamenti tanto desiderati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore prendetevi tutto il tempo necessario per fare una scelta importante e sul lavoro attenzione a qualche piccola polemica con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, oggi le stelle parlano di belle emozioni quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro inizia una bella fase di recupero e avrete anche belle soddisfazioni.



